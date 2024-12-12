قرار من النيابة في واقعة مصرع شاب بطلق ناري بقنا

أمرت النيابة العامة بسرعة التحريات في واقعة مصرع شاب، بطلق ناري بقرية رفاعة، التابعة لمركز فرشوط، محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية سابقة بسبب قطعة أرض بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة فرشوط ورئيس مباحث مركز فرشوط إلى موقع المشاجرة وتم الفصل بين العائلتين المتشاجرتين.

لفظ أنفاسه الأخيرة بقنا

وبعد الفحص تبين إصابة م، 32 عامًا، بطلق ناري، وبعد يومين من محاولة إنقاذه بمستشفى فرشوط المركزي لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة، وتكثف وحدة المباحث الجنائية بمركز شرطة فرشوط من جهودها لكشف ملابساتها وضبط الجناة المتهمين.

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