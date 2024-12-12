ألمانيا تطالب مواطنيها بالتزود بالماء والغذاء لمدة 3 أيام، ما القصة؟

حثت سلطات ألمانيا سكان البلاد على الاستعداد لاحتمال فشل البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وقال رينيه فونك نائب رئيس المكتب الفيدرالي للدفاع المدني والإغاثة في حالات الكوارث في ألمانيا، لموقع t-online: "أناشد المواطنين.. استعدوا لحالات الطوارئ، فقد يكون هناك أيضا انقطاع طويل الأمد للتيار الكهربائي"، مضيفا أنه "ليس بالضرورة أن تحدث حالات الطوارئ، ولكنها يمكن أن تحدث في أي وقت."

احتمال فشل البنية التحتية الأساسية في ألمانيا

وحسب توصية فونك، فإنه "يجب أن تكون كل أسرة ألمانية جاهزة لإطعام نفسها لمدة ثلاثة أيام"، وتنطبق التوصية أيضا على الانقطاعات الطويلة للكهرباء، لأن "كثيرا من الناس لا يفكرون فيما سيتوقف بعد ذلك عن العمل، لا سيما الإضاءة والموقد، وفي بعض الحالات إمدادات المياه والإنترنت وأجهزة الصراف الآلي".

وأشار المسؤول إلى أن التحضير لن يتطلب الكثير من النفقات. فمن ناحية، من المهم أن يكون هناك “مصادر إضاءة لا تعتمد على الكهرباء – على سبيل المثال، المصابيح التي تعمل بالبطارية أو الشموع أو أعواد الثقاب"، كما أوصى بالتزود بـ1.5 لتر من الماء يوميا للشخص الواحد، وكذلك تخزين الطعام لمدة 72 ساعة.

وأوضح قائلا إنه "قد تكون هذه سلعا معلبة لا تحتاج إلى طهي، أو مكسرات أو بسكويت أو معجنات"، وأشار إلى ضرورة توفر "راديو يعمل بالبطارية أو يعمل بالكرنك حتى يتمكن المواطنون من الحصول على مزيد من المعلومات"، كما "ينبغي أيضا أن يكون هناك قدر من المال نقدا في متناول اليد".

مجال الدفاع المدني والحماية من الكوارث الطبيعية

واعترف فونك بأن مثل هذا الاستعداد لحالات الطوارئ كان "فكرة غير مريحة" في البلاد وقد تتطلب بعض الوقت للتعود عليها، وقال: "نحن في ألمانيا نستفيد من "نعمة" السلام منذ فترة طويلة.. إن فكرة إعداد أنفسنا للتهديدات الخارجية بعيدة عن أذهاننا".

ولكنه أشار بأن الأمر بات ضروريا لأن "الهجمات على البنية التحتية الحيوية من الخارج آخذة في الارتفاع"، وحذر قائلا من "أننا نتعرض بالفعل لعدد كبير من الهجمات الهجينة يوميا.. ويجب أن نكون قادرين على حماية أنفسنا ليس فقط عسكريا، ولكن أيضا في مجال الدفاع المدني والحماية من الكوارث الطبيعية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.