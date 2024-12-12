بدء زراعة القمح بالسطارة والمصاطب في قرى بنجر السكر ببرج العرب

شهدت قرى بنجر السكر ببرج العرب غرب الإسكندرية، بدء زراعة القمح بالسطارة والذي يوفر في التكاليف الخاصة بالحصول وعلى نظام المصاطب والذي يوفر في المياه، ويرفعا في إنتاجية الفدان بشكل كبير.

زراعة القمح بالسطارة ورش المبيدات

كما قام المزارعين برش المبيدات الهلب لمكافحة الحشائش العريضة في الأرض ومحاربة الفاقد من القمح، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية مشروعها تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري لزيادة إنتاجية القمح لمعدل تقاوي 45 كيلو للفدان مما يجعل الإنتاجية في زيادة تتخطى الـ٢٨ إردبا للفدان ويسعى المشروع دايما لتقليل الفاقد وتحسين معيشة صغار المزارعين.

المزارعون: زراعة السطارة والمصاطب ترفع الإنتاجية



قال عبد العزيز فاروق، مزارع من قرية بنجر السكر ١: إن زراعة بالسطارة توفر في التكاليف طوال مراحل الزراعة، وأولها تقليل كمية التقاوي بنسبة كبيرة، حيث يحتاج الفدان إلي تقاوي 50 كيلو جرام فقط، مما يوفر أكثر من 500 جنيه لكل فدان.

وأوضح المزارع مصطفى الشرقاوي ، من بنجر السكر: بالإضافة إلي توفير كميات كبيرة من مياه الري حيث يتم الري علي خطوط أو مصاطب بدل من غمر الحقل بالكامل بمياه الري، حيث يحتاج الفدان إلى ساعة ونصف بدل من ثلاثة ساعات للري، مما يوفر في كميات السولار التي تحتاجها ماكينة الري.

لافتا إلى أن هناك متابعة دائمة من المتخصصين التابعين لمشروع تعزيز الزراعة بالريف المصري الممول من المعونة الأمريكية، والنصائح التي يقدمونها طوال مراحل الزراعة، تساهم في زيادة المحصول في موسم الحصاد، خاصة الزراعة الذكية التي تعتمد علي وقت الزراعة بعيدا عن النوات والأمطار والسيول، والزراعة بالسطارة والمصاطب يجعل الإنتاجية في زيادة تتخطى الـ٢٨ إردبا للفدان.

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