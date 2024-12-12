الخميس 12 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

حفيدة بولينوف تتحدث عن رحلته إلى مصر

فاسيلي بولينوف، فيتو
فاسيلي بولينوف، فيتو

تنظم قاعة " زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية في الأوبرا بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة معرضا فنيا 7 مساء الاحد المقبل بعنوان"رحلة الى الشرق" عن التراث الفني الذي تركه الرسام الروسي الشهير "فاسيلي بولينوف".

فاسيلي بولينوف

وهو الرسام الذي جاء إلى مصر في شتاء 1881 عندما اراد عمل لوحات إنجيلية عن حياة المسيح فقرر التوجه شرقا إلى مصر وفلسطين وسوريا لمعايشة الأماكن التى عاش فيها السيد المسيح.


وعندما وصل إلى الاسكندرية صاح أخيرا دخلنا ميناء الإسكندرية الرائع وأنا في مصر وتحقق الحلم، وطاف أقاليم مصر وسجل الكثير عنها في 3 مجلدات، وتتحدث حفيدته ناتاليا بولينوفا عالمة المتاحف ومديرة المتحف التاريخي الفني وعضو المجلس الدولي للمتاحف، عن ولعه بالحضارة الشرقية، وتجربة زيارته لمصر.

 

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المجلس الدولي للمتاحف المركز الثقافي الروسي بالقاهرة المركز الثقافى الروسي متحف التاريخ فاسيلي بولينوف

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