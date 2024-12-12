وزير البترول يستقبل رئيس شركة سي اي اس جاز الرومانية لبحث التعاون

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، سفيرة رومانيا بالقاهرة، أوليفيا تودرين، والرئيس التنفيذي لشركة "سي اي اس جاز" الرومانية هوراتيو سيباستيان كالوغار والوفد المرافق، بحضور المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس

وأوضح بدوى أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركات الرومانية فى الأنشطة البترولية المختلفة، وكذلك التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الخاصة بصناعة البترول والغاز.

ولفت إلى أن الوزارة على استعداد تام لتقديم الدعم الكامل لتعزيز هذا التعاون وجذب المزيد من استثمارات الشركات الرومانية للعمل بالسوق المصري الذي يتمتع بفرص واعدة فى شتى المجالات البترولية خاصة مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز الذي يشهد حراكًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

علاقات مصرية تاريخية بين القاهرة ورومانيا

ومن جانبها أكدت سفيرة رومانيا بالقاهرة، أن العلاقات بين مصر ورومانيا تاريخية ومبنية على أسس الصداقة الممتدة، لافتة إلى ان مصر تتميز بوجود الكثير من المشروعات البترولية الواعدة التى تعزز التعاون المستمر بين البلدين، واوضحت ان الشركات الرومانية لديها من الخبرات والتقنيات الحديثة التى تستخدم فى صناعة البترول والغاز.

تعاون تاون جاس والشركة الرومانية في مشروعات توصيل الغاز برومانيا

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة "سي اي اس جاز" مشروعات الشركة الناجحة فى رومانيا وشرق أوروبا، مشيرًا إلى ان هناك تعاون مع شركة "تاون جاس" المصرية فى مجالات تصنيع وتجميع محطات تخفيض ضغط الغاز داخل مصر باستخدام المكونات الرومانية.

وأضاف ان شركة تاون جاس تم اعتمادها في هيئة الطاقة الرومانية (ANRE) كمقاول لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي كأول شركة مصرية تعمل في هذا المجال داخل أوروبا من خلال فرعها فى رومانيا، معربًا عن تطلعه للتعاون مع شركة إنبى وبتروجت للعمل سويا وتنفيذ المشروعات فى رومانيا.

كما أعرب عن رغبة شركة "سي اي اس جاز" لتقديم خدمات مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.