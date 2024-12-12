النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة في حدائق حلوان

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي، لبيان سبب حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة حدائق حلوان.

حريق يلتهم شقة سكنية بمنطقة حدائق حلوان

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة بحدائق حلوان.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق مدعومة بسيارتي إسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وحاصر رجال الحماية المدنية النيران لمنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وعمليات التبريد للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى، دون وقوع إصابات بشرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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