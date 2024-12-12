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المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستضيف خبيرا عالميا في اضطرابات كهرباء المخ والصرع

المجمع الطبي للقوات
المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور أحمد عبد المعطي (أمريكى الجنسية) خبير اضطرابات كهرباء المخ والصرع بجامعة ميسورى الأمريكية فى الفترة من 16 وحتى 25 يناير 2025.

مواعيد استقبال الحالات الراغبة في العرض على الخبير 

 

وتستقبل اللجان التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير جميع أيام الأسبوع.

 

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يحصل على شهادات الإعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)

 

 وحصل عدد من المنشآت الطبية بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى على شهادات الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وبدأت مراسم تسليم الشهادات بكلمة اللواء طبيب إيهاب جمال الدين مهدى مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى أكد فيها على أن هدف المجمع هو تقديم خدمة طبية متميزة بمعايير عالمية وفقًا لرؤية علمية متطورة لتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات المتاحة، مع الحرص على إستكمال مسيرة التطوير والجودة فى باقى المستشفيات والمراكز الطبية بالمجمع.

وأشار الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال كلمته إلى أن حصول المنشآت الصحية العسكرية على إعتماد GAHAR ) ) هو انعكاس حقيقي لقيم الالتزام بمعايير الجودة لتقديم خدمة طبية متطورة لكافة المترددين على المجمع من العسكريين والمدنيين.

المنشآت الطبية العسكرية

 

كما ألقى اللواء طبيب خالد شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى المنشآت الطبية العسكرية لتضاهي كبرى المؤسسات الطبية عالميًا، مثمنًا التعاون البناء مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بما يحقق التطوير المستمر للقطاع الطبي داخل القوات المسلحة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية.

وفى ختام الفعاليات تم تسليم شهادات الاعتماد لكلًا من مديرى مستشفى الأورام وأمراض الدم ومركزي الأشعة التشخيصية والطب الطبيعى بالمجمع تقديرًا لتميزهم واستيفائهم كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على شهادات الاعتماد.      

وحضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

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