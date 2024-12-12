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رياضة

الأهلي والزمالك في القائمة النهائية لأفضل نادي بأفريقيا

الأهلي والزمالك في
الأهلي والزمالك في القائمة النهائية لأفضل نادي بأفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن القائمة النهائية لأفضل نادي في أفريقيا لعام 2024.

وضمت القائمة النهائية كل من النادي الأهلي والزمالك وصن داونز الجنوب أفريقي.

حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 

وقرر الكاف انطلاق الحفل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش يوم 16 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش المغربية

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورًا جماهيريًّا أفريقيًّا كبيرًا.

 

ويحمل النيجيري فيكتور أوسيمين لقب أفضل لاعب أفريقي (فئة الرجال)، بينما حصلت مواطنته أسيسات أوشوالا على الجائزة أيضًا في فئة السيدات. 

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

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