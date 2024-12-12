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أخبار مصر

رئيس الوزراء يُتابع إجراءات طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إجراءات طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة في منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب.

حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونهي خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور/ طارق شعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي البنك المركزي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة إجراءات طرح محطة رياح جبل الزيت بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء طرح المحطة ضمن مجموعة أخرى من البنوك والشركات المُقرر طرحها خلال العام المقبل 2025.

وأضاف "الحمصاني" أن اجتماع اليوم استعرض آليات الطرح المُثلى لمحطة رياح جبل الزيت، وسُبل تحقيق أفضل عائد من هذا الأصل المُهم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء يُولي أهمية كبيرة لملف الطروحات الحكومية ويحرص على متابعة إجراءات طرح الشركات التي تم الإعلان عنها بما يُسهم في تسريع إجراءات الطرح، وفي نفس الوقت فإن رئيس الوزراء يؤكد دائمًا ضرورة تحقيق أقصى استفادة من طرح هذه الأصول أمام القطاع الخاص.

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