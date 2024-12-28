السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
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انفوجراف

المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي (إنفوجراف)

تابلت
تابلت

 

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استلام التابلت التابلت المدرسي محضر الشرطة تأمين التابلت
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انفوجراف

المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي (إنفوجراف)

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