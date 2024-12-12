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رياضة

كأس إنتركونتيننتال، الأشعة تثبت إصابة محمد عبد الله في العضلة الأمامية

محمد عبد الله
محمد عبد الله

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن محمد عبد الله لاعب الفريق أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت إصابته في العضلة الأمامية. 

ويستعد الأهلي لخوض مباراة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي يوم السبت المقبل على استاد 974 في قطر. 

وتأهل الأهلي إلى مباراة كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، وهى نفس النتيجة التي فاز بها باتشوكا على بوتافوجو أمس في ديربي الأمريكيتين. 

ويصعد الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا إلى مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي كأس القارات للأندية الذي سيقام على ستاد لوسيل يوم 18 ديسمبر الجاري.

موعد ومكان مباراة الأهلي وباتشوكا 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وهو أحد الاستادات التي أقيم عليها مباريات بطولة كأس العالم في قطر 2022.

القنوات الناقلة للمباراة 

ومن المقرر أن تنقل قنوات بين سبورت والكأس المباراة على قنواتهم المشفرة بعد حصولهم على حق إذاعة مباريات البطولة في نصف النهائي والنهائي. 

ومن المنتظر أن يقوم بالتعليق على المباراة المعلق العماني خليل البلوشي على قناة الكأس. 

مكافآت بطولة الانتركونتننتال 

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

وحصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كلًّا من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي، فيما ضمن كلًّا من الأهلي وباتشوكا الحصول على 2 مليون دولار بعد صعودهما للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 مليون دولار والبطل على 5 مليون دولار. 

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ولاعبي الفريق على متابعة لقاء بوتافوجو وباتشوكا من ملعب المباراة وأبدوا إعجابهم بأداء الفريق المكسيكي الذي استطاع تحقيق الفوز على بوتافوجو بثلاثية نظيفة في مفاجأة كبيرة للجميع؛ حيث رشح أغلب اللاعبين والجهاز الفني بوتافوجو للصعود والفوز على باتشوكا صاحب المركز السادس عشر بالدوري المكسيكي. 

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أحمد جاب الله الانتركونتننتال الدكتور أحمد جاب الله الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعلق العماني خليل البلوشي بطولة الانتركونتننتال محمد عب

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