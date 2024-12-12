رئيس غرفة الصناعات الهندسية يفتتح مع محافظ بغداد معرض العراق الدولي للإنشاءات (صور)

افتتح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برفقة عبد المطلب العلوي محافظ بغداد وجمال محمود عنتر نائب السفير المصري ببغداد فعاليات معرض العراق الدولي للاستثمار والإنشاءات والبنية التحتية بمدينة بغداد اليوم الخميس.

معرض العراق الدولي للاستثمار والإنشاءات

وتشارك مصر في معرض العراق الدولي للاستثمار والإنشاءات والبنية التحتية، بجناح كبير على مساحة 400 متر يضم 22 شركة من كبريات الشركات المتخصصة في الصناعات الهندسية والكيماوية من إجمالي 80 شركة مشاركة بالمعرض.

التواجد المتميز للشركات المصرية بالسوق العراقي

وأثنى عبد المطلب العلوي، محافظ بغداد على التواجد المتميز للشركات المصرية بالسوق العراقي مؤكدًا على ترحيب دولة العراق بالأشقاء المصريين والمنتجات المصرية بمختلف المجال.

الشركات المصرية لها فرص واعدة في السوق العراقي

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الشركات المصرية لها فرص واعدة في السوق العراقي خاصة في مجال البنية التحتية وإعادة الإعمار بالعراق.

وأكد المهندس: أن العلاقات المصرية العراقية القوية على مستوى الشعبين والقيادة السياسية بين البلدين مهدت بشكل كبير لفتح أسواق المناخ المصري واستفادة الأشقاء بالعراق بالخبرات والشركات المصرية في إعادة الإعمار.



وأضاف: “الهدف أيضًا من مشاركتنا في معرض العراق هو حصول الشركات المصرية على مكانتها الطبيعية في الأسواق العربية ونفاذ منتجاتها في ظل منافسة شرسة من الصين وتركيا على سبيل المثال”.

صادرات مصر من منتجات الكيماويات

من جانبه قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان السوق العراقي به طلب كبير على الصناعات الكيماوية المصرية ومنها منتجات البلاستيك والدهانات واللدائن والمنتجات الزجاجية والكيماويات الوسيطة ومواد التبطين والعزل والمواسير بمختلف أنواعها والوصلات والمواد اللاصقة والغراء.



وأشار إلى أن صادرات مصر من منتجات الكيماويات بلغت ١٥٠ مليون دولار خلال ٢٠٢٣ بمعدل نمو ١٣٪؜ مقارنة بعام ٢٠٢٢.

وأوضح أن من أهم أدوات الترويج للمنتجات المصرية المشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة مثل معرض العراق الدولي للاستثمار والبنية التحتية والإنشاءات لأنه يحقق أكثر من هدف منها عرض المنتج المصري أمام المنافسين والتعرف على طبيعة السوق واحتياجاته ومن خلاله تعد دراسة السوق وتتواصل مباشرة مع العميل وتسعير منتجاته وفقا للأسعار التنافسية التي تتناسب مع طبيعة احتياجات السوق.

وأكد طارق الجمل مدير عام شركة اكسبو لاين للخدمات اللوجيستية المسئولة عن تقديم الخدمات اللوجيستية للشركات المصرية أن معرض العراق الدولي مهم جدًّا ويفتتح فرص لتواجد الشركات المصرية ويحقق فرص كبيرة للتصدير للعراق وهناك ترحيب كبير من الأشقاء العراقيين بالمنتج المصري.

وقال أشرف الهواري الممثل للشركة المنظمة لتواجد الشركات المصرية بمعرض العراق الدولي: إن هناك رغبة كبيرة من الشركات المصرية للتواجد بالسوق العراقي وأيضًا طلب كبير على المنتجات المصرية وهذا المعرض يفتح المجال لمزيد من الشراكات الاقتصادية المصرية العراقية.

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