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جدول الحد الأدنى لأجور الموظفين 2025

جدول الحد الأدنى
جدول الحد الأدنى للأجور 2025،فيتو

يزداد البحث من قبل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة حول جدول الحد الأدنى للأجور 2025.

ومن خلال السطور التالية يستعرض موقع “فيتو”، جدول الحد الأدنى للأجور 2025.

جدول الحد الأدنى للأجور 2025

وحول جدول الحد الأدنى للأجور 2025 وبناءً على توجيهات من رئيس الجمهورية، تم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص والتي تم إقرارها في مارس الماضي، وفيما يلي قيمة المرتبات وفق الدرجات الوظيفية المختلفة:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه.
الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.
درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.
الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه.

وجاءت مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، بشكل مبكر نسبيًّا عن مواعيد شهر نوفمبر الماضي.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024

وأوضحت وزارة المالية بخصوص جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 أنه تم تحديد موعد صرف  رواتب العاملين وما في حكمها لشهر ديسمبر وما يتقاضونه.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

زيادة المنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2024 /2025

زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة إلى 635.9 مليار جنيه.
154.5مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
134.2 مليار للسلع التموينية.
150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة.
40 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.
3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة.
15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.
زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه.
دعم المزارعين بـ 657 مليون جنيه.
دعم فائدة قروض الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه. 
تخصيص 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي.

وزير المالية: تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة

وكان أحمد كجوك وزير المالية، أكد أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل ما زالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية. 

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