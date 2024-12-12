الخميس 12 ديسمبر 2024
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انقلاب سيارة نقل محملة بـ 12 طن بطاطس بالمنيا

سيارة نقل
سيارة نقل

شهدت إحدى قرى مركز مطاي شمال محافظة المنيا، انقلاب سيارة نقل محملة بـ 12 طن من محصول البطاطس، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

انقلاب سيارة نقل محملة بـ 12 طن بطاطس بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة نقل رقم 2827 ى ر ه، محملة بـ 12 طن من محصول البطاطس، بطريق قرية بني عمار التابع بمركز مطاي شمال محافظة المنيا

سيارة نقل محملة بـ 12 طن بطاطس في المنيا 

وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية سيارات الإسعاف التابعة لمحافظة المنيا إلى موقع البلاغ  وتم رفع السيارة بلودر الوحدة المحلية، ونقل الحمولة بمعرفة سيارة أخرى تابعة للأهالي، وإعادة الحركة المرورية بالطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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