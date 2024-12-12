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أخبار مصر

الأعلى للآثار يوقع اتفاقية تعاون مع معهد المخطوطات العربية بالألكسو

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

وقع الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور على عبد النعيم  مدير معهد المخطوطات العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، اتفاقية تعاون مشترك في مجال علم المخطوطات.

  اتفاقية تعاون مشترك في مجال علم المخطوطات

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتعزيز سبل التعاون المشترك مع كافة المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في مجال العمل الأثري للحفاظ على تراث مصر الحضاري، وتعزيز آليات البحث العلمي في هذا الشأن.
وخلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد أن توقيع الإتفاقية يأتي من منطلق إيمان المجلس بدوره في الحفاظ على تراث مصر الأثري، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية هي بداية لفتح آفاق  أرحب للتعاون بين المجلس الأعلى للآثار  ومنظمة الإلكسو.

بنود اتفاقية التعاون المشترك في مجال علم المخطوطات

ويأتي من ضمن بنود الاتفاقية عقد محاضرات تبادلية مشتركة يتم تنسيقها بين الطرفين، وتبادل الزيارات والمشاركات العلمية، وعقد ورش عمل تدريبية، بالإضافة إلى إقامة معارض أثرية وفنية تستهدف الجمهور المتخصص وغير المتخصص لزيادة  الوعي الثقافي والتراثي والأثري، فضلا عن تبادل المطبوعات العلمية المختلفة ذات العلاقة بمجالات الاهتمام المشترك من كتب ودوريات ونشرات ودراسات علمية.
 

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الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المجلس الأعلي للأثار مدير معهد المخطوطات العربية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو وزارة السياحة والآثار

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