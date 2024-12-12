النيابة تطلب سرعة التحريات في مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بقنا

أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا بسرعة التحريات في واقعة مقتل سيدة مجهولة الهوية، اليوم الخميس، بعد أن دهسها قطار على مزلقان عبد الرحيم القنائي، ببندر قنا.

مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع سيدة مجهولة الهوية وتحول جثتها إلى أشلاء إثر دهس القطار لها على مزلقان السيد عبدالرحيم القنائي بندر قنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث.

وبعد الفحص تبين مصرع سيدة مجهولة الهوية وتحول جثتها تحولت أشلاء بعد أن دهسها القطار أسفل عجلاته في بندر قنا.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الحادث وكشف هوية صاحبة الجثة.

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