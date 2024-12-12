الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

النيابة تطلب سرعة التحريات في مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بقنا

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا بسرعة التحريات في واقعة مقتل سيدة مجهولة الهوية، اليوم الخميس، بعد أن دهسها قطار على مزلقان عبد الرحيم القنائي، ببندر قنا.

مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع سيدة مجهولة الهوية وتحول جثتها إلى أشلاء إثر دهس القطار لها على مزلقان السيد عبدالرحيم القنائي بندر قنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث.

وبعد الفحص تبين مصرع سيدة مجهولة الهوية وتحول جثتها تحولت أشلاء بعد أن دهسها القطار أسفل عجلاته في بندر قنا

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الحادث وكشف هوية صاحبة الجثة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا النيابة العامة بمحافظة قنا أمن قنا عبدالرحيم القنائي قنا قنا العام محافظة قنا مديرية أمن قنا مستشفي قنا العام مستشفي قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يتابع مشروعات البنية التحتية بالمناطق الصناعية

محافظ قنا يناقش بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد لتطوير زراعة شتلات القصب

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة بيطرية وزراعية بقرية أبو شوشة في قنا

تنفيذ 17 إزالة فورية لحالات تعدي بالبناء المخالف للقانون في قنا

الأكثر قراءة

الصور الأولى للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب في جنايات المنصورة

السجن 3 سنوات للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب

ساويرس يوجه رسالة لـ جمال سليمان بعد الإعلان عن رغبته في الترشح لرئاسة سوريا

1654 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، ارتفاع الردة والذرة المستوردة في الأسواق

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

انتهك حرمة حياتها الشخصية وهددها، نص قرار إحالة المتهم بابتزاز نجلة شيرين عبد الوهاب للمحاكمة

منوعات

المزيد

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

شعلة شمسية قوية تضرب الأرض، وقطع الاتصالات ببعض الدول خلال ساعات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، ارتفاع الردة والذرة المستوردة في الأسواق

1654 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

أسعار الشوفان اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مسيرة حافلة لـ جوميز مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء الدين وزوال الهموم

ما معنى الفراش المبثوث، وعلاقته بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية