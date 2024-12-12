أشرف داري: نسعى للفوز بكأس التحدي والاحتفال مع جماهير الأهلي

أعرب أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،عن فخره الشديد بالتواجد مع ‏الأهلي في محفل عالمي بحجم وقيمة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال»، وأكد ثقته ‏الكبيرة في الوصول مع الفريق إلى أبعد نقطة في البطولة.

وقال داري: «نخوض مباراة كأس التحدي بمعنويات مرتفعة، لا سيما ‏أن الفريق سيكون مدعومًا بجماهيره الكبيرة التي ستكون حاضرة في استاد 974 بقطر ‏لتشجيع الأهلي».‏

وأضاف: «هدفنا بكل تأكيد الفوز بكأس التحدي والاحتفال مع الجماهير باللقب، ‏والتأهل إلى نهائي البطولة».‏

وأوضح داري أن الأهلي يضم لاعبين كبارًا يعرفون جيدًا الدور المنوط بهم والتكليفات ‏الخاصة لهم والتحديات التي تواجه الأهلي بشكل عام، وهناك حديث دائم بين كافة عناصر ‏الفريق وتشجيع متواصل من أجل تحقيق أهداف الأهلي.‏

وأشار مدافع الأهلي إلى أن لاعبي الفريق هدفهم مواصلة تقديم الأداء والنتائج التي تليق ‏بالنادي وجماهيره، وتشرف الكرة المصرية والعربية والإفريقية.‏

وواصل داري حديثه: «شرف لأي لاعب أن يمثل الأهلي ويرتدي قميص النادي الذي حقق ‏العديد من البطولات القارية ويعد واجهة مشرفة على المستوى العالمي، مدعومًا بقاعدة ‏جماهيرية كبيرة تبحث دائمًا عن الفوز بالألقاب».‏

وأضاف: «تركيزنا الكامل في مباراة كأس التحدي، وهدفنا تحقيق الفوز، ثم التأهل إلى نهائي ‏البطولة، مشيرًا إلى أن أي لاعب يتمنى أن يواجه ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا».‏

وأكد داري أن الوصول إلى إنجاز غير مسبوق للمنتخبات والفرق العربية في البطولات ‏العالمية ليس بعيدًا أو حلمًا مستحيلًا، ضاربًا المثل بمنتخب المغرب الذي فاز بالمركز الرابع في مونديال كأس العالم، مؤكدًا أن حلمه الشخصي أن يحقق إنجازًا جديدًا مع الأهلي من ‏خلال التتويج بلقب كأس القارات للأندية.‏

واختتم أشرف داري تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي الداعمة للفريق، ومجددًا ‏العهد على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق أحلامهم والفوز بالبطولات مع الأهلي.‏

موعد ومكان المباراة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وهو أحد الاستادات التي أقيم عليها مباريات بطولة كأس العالم في قطر 2022.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل قنوات بين سبورت والكأس المباراة على قنواتهم المشفرة بعد حصولهم على حق إذاعة مباريات البطولة في نصف النهائي والنهائي.

ومن المنتظر أن يقوم بالتعليق على المباراة المعلق العماني خليل البلوشي على قناة الكأس.

مكافآت بطولة الانتركونتننتال

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

وحصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كلًّا من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي، فيما ضمن كلًّا من الأهلي وباتشوكا الحصول على 2 مليون دولار بعد صعودهما للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 مليون دولار والبطل على 5 مليون دولار.

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ولاعبي الفريق على متابعة لقاء بوتافوجو وباتشوكا من ملعب المباراة وأبدوا إعجابهم بأداء الفريق المكسيكي الذي استطاع تحقيق الفوز على بوتافوجو بثلاثية نظيفة في مفاجأة كبيرة للجميع؛ حيث رشح أغلب اللاعبين والجهاز الفني بوتافوجو للصعود والفوز على باتشوكا صاحب المركز السادس عشر بالدوري المكسيكي.

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