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ثقافة وفنون

التنسيق الحضاري يعلن المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا

المسابقة المعمارية
المسابقة المعمارية لتمثيل مصر، فيتو

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا للعمارة في دورته التاسعة عشرة، وتسلم جوائز المسابقة التي طرحها الجهاز. 

معرض أعمال المسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا 

ويفتتح معرض الأعمال المشاركة بالمسابقة، وذلك بقاعة صلاح طاهر، والمسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية في السادسة مساء الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤.

وهذه المسابقة يطرحها الجهاز للمرة السادسة على التوالي والتي تتناول فكرة تصميم وتنفيذ عمل يحقق موضوع المعرض لدورة ٢٠٢٥ وهو العمل الفائز“lntelligens. Natural.artificial. collective.. الذكاء... طبيعي صناعي جماعي"،  والتي تقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر ٢٠٢٥ فينيسيا إيطاليا.

ويمثل المشروع الفائز مصر دوليا في جناحها ببينالي فينيسيا للعمارة بروما.  

 

لجنة تحكيم المسابقة المعمارية

وتتكون لجنة التحكيم  للمسابقة من المهندس محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وكل من المهندس أكرم المجدوب، الدكتور باسل كامل أستاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة الجامعة الأمريكية، سليفيا النقادي رئيس تحرير أيقونة بالمصري اليوم، الدكتور عمر الحسيني أستاذ التصميم العمراني وعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، المهندس عمرو غالي، الدكتورة نهى احمد نبيل استاذ العمارة والتخطيط كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، الدكتورة ياسر صقر استاذ العمارة ورئيس جامعات المعرفة الدولية. 

وتأتي فكرة طرح مسابقة لاختيار أفضل مشروع لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا للعمارة في دورته التاسعة عشر، حرصًا من وزارة الثقافة متمثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على إعطاء الفرصة للمعماريين المصريين لتقديم إبداعاتهم بالمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام

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