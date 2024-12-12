الخميس 12 ديسمبر 2024
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ساويرس يوجه رسالة لـ جمال سليمان بعد الإعلان عن رغبته في الترشح لرئاسة سوريا

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على إعلان الفنان السوري جمال سليمان رغبته في الترشح في انتخابات الرئاسة السورية. 

رسالة ساويرس لجمال سليمان لإعلانه الترشح لرئاسة سوريا

وقال المهندس نجيب ساويرس، في رسالة وجهها إلى جمال سليمان، بشأن رغبته في الترشح في انتخابات الرئاسة السورية: "مستعجل شوية؟ مش لما نشوف انتخابات الأول؟". 

جدير بالذكر أن الفنان السوري جمال سليمان كشف عن رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية السورية في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في الفترة المقبلة، حسبما ذكر في تصريحات إعلامية.

جمال سليمان يعلن رغبته الترشح لرئاسة سوريا

وقال جمال سليمان عن رغبته في الترشح بالانتخابات الرئاسية في سوريا: "عبرت منذ سنوات طويلة عن طموحي ورغبتي في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في سوريا، إذا لم أجد من هو أنسب مني لهذا المنصب، رجلا كان أو امرأة. وسوف أكون مرشحا إذا أرادني السوريون"، وذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "العربية".

الفنان السوري جمال سليمان، فيتو
الفنان السوري جمال سليمان، فيتو

كما علق جمال سليمان على الأوضاع الحالية في سوريا، فقال: "كنت أتمنى أن تستمر الحكومة السابقة في ممارسة أعمالها، ويجب أن تقوم مكانها هيئة حكم انتقالي تضم كل أطياف الشعب السوري، ولا ندخل في فكرة سلطة الأمر الواقع وحكومة من لون واحد، ريثما يتم صياغة دستور جديد للبلاد، ونذهب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية".

سعداء بسقوط نظام بشار الأسد

وعن سقوط نظام بشار الأسد، قال جمال سليمان: "كلنا سعداء بسقوط هذا النظام، وهذه الفرحة تكتمل عندما نرى أننا ذاهبون إلى مستقبل مختلف، وليس اللون الواحد كما في الماضي، وتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا يحتاج حكومة معترفا بها دوليا، ومن الدول المانحة لسوريا".

الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، فيتو
الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، فيتو

أما عن رغبته في العودة لسوريا، فأكد جمال سليمان أنه مشتاق للعودة إلى سوريا، قائلًا: "لكن عودتي ليست مسألة شخصية وهي مرتبطة بالمشهد العام، وأريد أن يكون لها معنى وطني، وأدعو كل السوريين للتفاهم وإعادة بناء سوريا بقدر كبير من التسامح".

ورفض جمال سليمان تجسيد شخصية الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، مؤكدًا أنه لن يستطيع أن يقوم بتجسيد بشار الأسد في مشهد تمثيلي، وأنه "لا يوجد شبه إطلاقا حتى من ناحية الشكل".

كسر تابوه نظام بشار الأسد

لكنه أشار إلى أنه أعلن في فترات سابقة عن رغبته في الترشح لمنصب رئيس جمهورية سوريا، في حالة عدم وجود "من هو أنسب منه لتولي رئاسة الجمهورية السورية، قائلًا: "أنا هترشح لرئاسة سوريا إذا أراد السوريون ذلك"، وذلك لكسر ما وصفة بـ "التابوه"، الذي زرعه نظام بشار الأسد، ورفضه أي مواطن يرغب في تولي وزارة أو أن يكون رئيسًا للجمهورية.

جدير بالذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر وعائلته سوريا، فور إعلان اقتراب المعارضة السورية المسلحة من العاصمة السورية دمشق، وتم الإعلان عن سقوط بشار الأسد عبر التليفزيون الرسمي السوري.

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