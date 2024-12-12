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رياضة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أمام فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال وذلك بعد فوز الفريق المكسيكي أمس على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة.

موعد ومكان المباراة 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وهو أحد الاستادات التي أقيم عليها مباريات بطولة كأس العالم في قطر 2022.

القنوات الناقلة للمباراة 

ومن المقرر أن تنقل قنوات بين سبورت والكأس المباراة على قنواتهم المشفرة بعد حصولهم على حق إذاعة مباريات البطولة في نصف النهائي والنهائي. 

ومن المنتظر أن يقوم بالتعليق على المباراة المعلق العماني خليل البلوشي على قناة الكأس. 

مكافآت بطولة الانتركونتننتال 

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

 حصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كلًّا من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي، فيما ضمن كلًّا من الأهلي وباتشوكا الحصول على 2 مليون دولار بعد صعودهما للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 مليون دولار والبطل على 5 مليون دولار. 

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ولاعبي الفريق على متابعة لقاء بوتافوجو وباتشوكا من ملعب المباراة وأبدوا إعجابهم بأداء الفريق المكسيكي الذي استطاع تحقيق الفوز على بوتافوجو بثلاثية نظيفه في مفاجأة كبيرة للجميع؛ حيث رشح أغلب اللاعبين والجهاز الفني بوتافوجو للصعود والفوز على باتشوكا صاحب المركز السادس عشر بالدوري المكسيكي. 

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

 

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبد الله.

 

 

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موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

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