هدى شعراوي، متناقضة القرن التي دافعت عن قضايا المرأة واضطهدت زوجة نجلها

هدى شعراوى، من أشهر مناضلات القرن العشرين، إمرأة ثورية قادت المظاهرات النسائية أثناء ثورة 1919، هي ابنة الباشا سليلة النسب، أسست الاتحاد النسائي المصري، ودافعت عن المرأة وساهمت في تحريرها، عرفت برائدة الحركة النسائية المصرية والعربية، تعدت شهرتها الحدود خارج مصر،أول سيدة تصدر مجلة سياسية باسم "المصرية"، مهمتها الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى، حتى إنها قامت بتنظيم أول مؤتمر نسائي للدفاع عن فلسطين، تعددت أدوارها في الحياة المصرية، وتنوع عطاؤها حتى أطلق عليها المثال محمود مختار لقب "أمنا إيزيس" تشبيهًا برمز العطاء في الحضارة المصرية القديمة، ورحلت في مثل هذا اليوم 12 ديسمبر عام 1947.



فازت هدى شعراوي بلقب سيدة القرن من خلال استفتاء أجرته مجلة روز اليوسف عام 1999 لاختيار سيدة القرن العشرين من بين 97 سيدة، من بينهم هدى شعراوي وأم كلثوم وصفية زغلول وعائشة عبد الرحمن ولطيفة الزيات ونبوية موسى وفاطمة اليوسف وأمينة السعيد وسهير القلماوي وفاتن حمامة وسميحة أيوب ونادية لطفي وهدى سلطان وفاطمة رشدي وسناء جميل وشادية وغيرهن، شارك فيه مائة من الشخصيات العامة والوزراء السابقين والمفكرين لاختيار إحداهن، ووصلت قمة المنافسة بين هدى شعراوي وأم كلثوم، وفازت هدى شعراوي بلقب سيدة القرن وحصلت على 91 صوتًا.



ولدت هدى محمد سلطان الشهيرة بـ "هدى شعراوي"، منتسبة إلى زوجها محمد شعراوي عام 1879، والدها محمد سلطان باشا من الأعيان، حصل على لقب الباشوية وكان رئيس مجلس النواب فى عهد الخديوي توفيق، وأحد أهم قادة الإصلاح في القرن التاسع عشر، وزوجها علي شعراوى رفيق سعدزغلول فى المنفى.

جهود أهلية لمقاومة الملاريا



بدأت هدى شعراوى مشوارها السياسي في العشرين من عمرها، عندما شاركت في الجهود الأهلية لمقاومة الملاريا الذي اجتاح البلاد، وفي عام 1907 دعت إلى جمع تبرعات لإنشاء "جمعية رعاية الطفل" وتحمس المواطنون لها ، لكن الحكومة حينها أوقفت المشروع بشكل كامل، وفي 1908 بدأت الدعوة لمحاضرات ثقافية للسيدات في قاعة من قاعات الجامعة الأهلية عام 1909،حيث ترأست اللجنة التنفيذية للمرأة الوفدية التي نظمت مظاهرة ضد الاحتلال البريطانى.

أول اتحاد نسائي مصري



أسست هدى شعراوي الاتحاد النسائي المصري فى مارس عام 1923 في ذكرى أول مظاهرة نسائية شاركت فى ثورة 1919، وقد تولت رئاسة الاتحاد حتى وفاتها، مشارِكةٍ في القضايا المصرية والعربية دفاعًا عن القضايا الوطنية والقومية ودفاعًا عن حقوق المرأة، حتى إنها قامت بتنظيم أول مؤتمر نسائي للدفاع عن فلسطين.

هدى هانم شعراوى



واهتمت شعراوي بقضايا حقوق المرأة ونادت بتحريرها، فحاربت تعدد الزوجات وشاركت فى وضع قانون يحد منه، وأن يتم الطلاق أمام القاضي، ودعت إلى رفع سن زواج الفتاة إلى 16 عامًا، وهي أول من دعت لإنشاء دور حضانة في أماكن العمل للتخفيف على المرأة العاملة، كما كانت من أوائل من خلعت الياشمك عن وجهها ـ حجاب الوجه ـ أثناء استقبال سعد زغلول وزوجها محمد شعراوي ورفاقهم عائدين من المنفى، واتخذت المرأة المصرية حذوها في كشف وجهها.



تقول هدى شعراوي في مذكراتها: رفعنا النقاب أنا وسكرتيرتي سيزا نبراوي، وقرأنا الفاتحة ثم خطونا على سلم الباخرة مكشوفتي الوجه.. تلفتنا لنرى تأثير الوجه الذي يبدو سافرًا لأول مرة بين الجموع، فلم نجد له تأثيرًا قطُّ، لأن كل الناس كانوا متوجهين نحو سعد متشوقين إلى طلعته.

أشهر مظاهرة نسائية مصرية



وكما ذكر المؤرخ عبد الرحمن الرافعي عن المظاهرة النسائية التي خرجت عام 1919 مشاركة للثورة يقول: خرجت طالبات مدرسة السنية رافعين شعار مدرستهم تتقدمهن السيدة نبوية موسى خريجة المدرسة والمعلمة فيها هي وزميلات الدراسة والكفاح منهن هدى شعراوي وكريمة ابنة محمود سامي البارودي وحرم قاسم أمين وجولييت صليب وغيرهنَّ.. خرجن في حشمة ووقار وعددهنَّ يزيد على الثلاثمائة من كرام العائلات، وقد أعددن احتجاجًا مكتوبًا لتقديمه إلى معتمدي الدول الأجنبية في مصر طالبين فيه إبلاغ احتجاجهن على الأعمال الوحشية التي يقوم بها الإنجليز في مصر قاصدين بيت الأمة.

أسوأ حماة فى مصر



أُخذ على هدى شعراوي تناقضها في الدفاع عن قضايا المرأة حين رفضت زواج ابنها محمد شعراوي بالمغنية فاطمة سري واعتبرته إهانة لها ولعائلتها الأرستقراطية، وأنكرت حفيدتها منها، وضغطت عليها بأنها ستلفق لها ملفًّا سريًّا فى شرطة الآداب يتهمها بالدعارة، لكن فاطمة سري وقفت بقوة ودافعت عن ابنتها حتى صدر حكم قضائي بثبوت نسب الطفلة لعائلة هدى شعراوي ووصفتها الصحافة بأسوأ حماة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.