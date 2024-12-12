أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد فتح الباب لـ«تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين»، للراغبين في التقديم، وتنطبق عليهم شروط القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2020.

تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين



مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم عن موعد فتح الباب لـتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين، بعد الانتهاء من «برامج التدريب» للمعلمين الذين اجتازوا الشروط، والتي تعقد في الأكاديمية المهنية للمعلمين خلال الفترة من 15 ديسمبر 2024 وحتى 8 يناير 2025.

شروط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين



وحدد القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2020، شروط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين، والتي تضمنت:



* موافقة صريحة على الطلب، من قبل التوجيه الفني العام للمادة الدراسية.

* صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة.

* صورة بطاقة الرقم القومي.

* صورة معتمدة من آخر تقريرين لـ«تقييم أداء المعلم».

* صورة معتمدة من «المؤهل الدراسي»، و«المؤهل التربوي» إن وجد.

* صورة معتمدة من «أمر الندب» للمرحلة أو المادة المنتدب إليها.

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