طرح 8521 قطعة أرض و89356 وحدة بمشروعات "سكن لكل المصريين" والإسكان المتوسط والفاخر

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 8521 قطعة أرض و89356 وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط وكذلك مشروعات "سكن لكل المصريين".

تفاصيل الطرح

8521 قطعة أرض تم طرحها في مختلف المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية.

89356 وحدة سكنية تم طرحها في مشروعات الإسكان الفاخر، الإسكان المتوسط، ومشروعات "سكن لكل المصريين".

وأشار الوزير خلال اجتماعه مساء اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن الطرح يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان لتوفير بيئة سكنية مناسبة للمواطنين، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في مختلف المدن الجديدة.

وأضاف أنه يتم حاليًا العمل على تسويق الوحدات والأراضي من خلال شركات التسويق المعتمدة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان نجاح عمليات الطرح والتسويق.

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