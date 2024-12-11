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خارج الحدود

الولايات المتحدة تستقبل 5.8 ملايين مهاجر في عهد بايدن

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

سمحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن  بدخول ما لا يقل عن 5.8 مليون مهاجر إلى الولايات المتحدة، تحت بند طلب اللجوء أو أي حماية أخرى، بحسب تقرير لمعهد سياسات الهجرة "MPI".

تعداد المهاجرين في ادارة بايدن

وبحسب التقرير، كانت فنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراجوا الدول التي وصل منها أكبر عدد من المهاجرين خلال فترة رئاسة بايدن.

واستقبلت الولايات المتحدة 327.900 أجنبي دخلوا عبر الحدود مع كندا، و214.800 أوكراني تحت ظل الحماية الإنسانية.

بدورها، نفذت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 2.5 مليون عملية طرد في ظل إدارة بايدن، ولا يشمل هذا الرقم عمليات الطرد والترحيل بعد فرض قيود اللجوء في يونيو الماضي.

إجراءات الهجرة على الحدود الأمريكية

واعتبر التقرير أن "إجراءات الهجرة على الحدود الأمريكية التي طبقتها إدارة بايدن لاقت انتقادات من الجانبين".

وبالنسبة للمدافعين عن المهاجرين، مثّلت الإدارة مستوى متدنيًا جديدًا فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها على الحماية الإنسانية، بينما بالنسبة للمتشددين في مجال الهجرة، كان يُعطى الضوء الأخضر لحدود مفتوحة".

وحذّر المعهد في تقريره أيضًا من أن بايدن اعتمد إجراءات تنفيذية تتعلق بالهجرة أكثر من دونالد ترامب في ولايته الأولى، محققًا رقمًا قياسيًا في هذا الشأن.

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الولايات المتحدة نيكاراجوا بايدن ترامب

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