الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير: أوقية الذهب تصل لـ 3 آلاف دولار في 2025، وهذا ما سيحدث للدولار

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب، كشف نورس حافظ الخبير في أسواق الذهب والمجوهرات، عن توقعاته لأسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

مؤشر سعر الدولار عالميا

وقال "حافظ" خلال تصريحات بقناة "العربية بيزنس": إنه من الصعب استمرار الدولار الأمريكي في الارتفاع أمام العملات الأخرى، والبنوك الأوروبية المركزية ستقوم بخفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليكون هناك نوع من التوازن بالنسبة لليورو مقابل الدولار وبالتالي يمنع الدولار من الارتفاع.

خفض أسعار الفائدة أوروبيا وأمريكيا

ولفت إلى أن  خفض أسعار الفائدة على مستوى البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي سيجعل التداولات محدودة حتى نهاية العام وبالتالي لا يتوقع تحركات كبيرة في مؤشر الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب بالسوق المحلية فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 11-12-2024

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء بالصاغة

اسعار الذهب 

وأشار: من المتوقع انخفاض سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي الي 2.5% أما الفيدرالي الأمريكي ستكون عند الـ3.5% وذلك حتى مطلع 2025، وهذا من شأنه يؤدي الي حدوث تحركات في اسعار الذهب عالميا.

وتوقع: ارتفاع اسعار الذهب إلي 3 َآلاف دولار للأوقية في 2025 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجوهرات أسعار الذهب الذهب سعر اوقية الذهب ارتفاع اسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة الفيدرالى الامريكى

مواد متعلقة

بنك كندا يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 3.25%

أسعار الذهب بالسوق المحلية فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 11-12-2024

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء بالصاغة

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن إيقاف شحن العدادات مسبقة الدفع في هذا الموعد

مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة

انتصاران و3 هزائم، تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية المكسيك قبل مباراة باتشوكا

أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد حكم حبس عمر زهران سنتين

هل يعود بشار الأسد مجددا لحكم سوريا، قراءة فى سيناريو مفاجئ محتمل حدوثه

الجولاني: سأحل قوات الأسد الأمنية ونعمل مع منظمات دولية لتأمين "الأسلحة الكيماوية"

بعد رحيل جوميز، أحمد مجدي وحازم إمام يقودان الزمالك أمام المصري

عطل يضرب فيس بوك وواتساب وإنستجرام حول العالم

منوعات

المزيد

ثروة إيلون ماسك تتجاوز 400 مليار دولار في صدارة قائمة أثرياء العالم

كاتي نيكولز: كيت عامل أساس لتقريب هاري من العائلة المالكة في بريطانيا

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام هتشتري كيلو الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 11-12-2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 11-12-2024

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته باستجابة الدعاء

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير وزوال الهموم

ما الفرق بين إخوة وإخوان؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية