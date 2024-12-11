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ثقافة وفنون

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل المهرج (صور)

باسم ياخور، فيتو
باسم ياخور، فيتو

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل المهرج البوسترات الفردية لأبطال العمل الذي سيعرض على منصة "شاهد" قريبًا، وأبرزت البوسترات نجوم العمل وهم يمسكون برأس مهرج ويوجد في الخلفية أيضًا مهرج وهي الشخصية التي لها دور رئيسي في الأحداث.

موعد انطلاق عرض مسلسل المهرج

ومن المقرر بدء عرض مسلسل المهرج الذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق يوم الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري، وسيكون عرضه أول وحصري عبر شاهد.

 

أبطال مسلسل "المهرج"

 ويشارك في بطولة هذا العمل الفنان باسم ياخور، والفنانة أمل بوشوشة، بالإضافة إلى الفنان السوري خالد القيش والفنان الأردني نضال نجم، والفنانة ديمة الجندي، والعمل سيكون بتوقيع المخرجة رشا شربتجي ومن تأليف بسام جنيد.

 

قصة مسلسل "المهرج" 

 وتدور أحداث مسلسل "المهرج" وهو رومانسي وجريمة وتشويق، حيث تدور القصة حول جريمة قتل معقدة للغاية حيث تستيقظ طبيبة على خبر مقتل سكرتيرها وعشيقها السري في شقته، ويترك هذا الحادث المحقق في مسرح جريمة معقد ومليء بالألغاز والكل فيه متهم ولا يوجد أحد خارج دائرة الشك، حيث يتم ظهور أكثر من متهم ولكل متهم أدلة تربطه بها، لتبدأ متاهة من البحث والترقب إلى حين الوصول إلى الحقيقة الصادمة بعد رحلة من المفاجآت. 

ومن المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد التي طرحت البوستر الرسمي للعمل مرفقًا بتعليق “جاهزين؟.. جريمة قتل رح تخليكم تشكوا بحالكم.. المهرج قريبا على شاهد”.

 

مسلسل ولاد بديعة لرشا شربتجي 

 وقدمت المخرجة رشا شربتجي في رمضان الماضي مسلسل "ولاد بديعة"، وهو من بطولة سامر إسماعيل وسلافة معمار ومحمود نصر ويامن الحجلي وتولين البكري ورنا شميس وعبد الهادي الصباغ وغيرهم، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

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