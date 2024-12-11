الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يغادر إلى الصين لعقد الجولة 4 من آليه الحوار الاستراتيجي بين البلدين

بدر عبد العاطى، وزير
بدر عبد العاطى، وزير الخارجية، فيتو

توجه د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى بكين في زيارة  تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

 آليه الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين

خلال زيارة الوزير عبد العاطى، يتم عقد الجولة الرابعة من آليه الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين برئاسة وزيري الخارجية، كما يلتقى وزير الخارجية مع كبار المسئولين الصينيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف جوانبها، وتبادل الرؤى والتقييمات إزاء أهم التطورات الإقليمية والدولية.

رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة في مصر

كما يلتقي وزير الخارجية برؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة في مصر، ويجتمع مع رموزالجالية المصرية فى الصين.

 

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الهجرة وشئون المصريين بالخارج تعزيز العلاقات الثنائية بدر عبد العاطي بكين مصر والصين الشركات الصينية العاملة في مصر

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