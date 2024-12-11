تحذير جديد من محافظة الإسكندرية لقائدي السيارات بشأن طقس الغد

حذرت محافظة الإسكندرية قائدي السيارات، من الشبورة المائية الكثيفة التي تؤثر علي الرؤية من فجر غدا وحتي صباح غد.

واوضح بيان للمحافظة. انه بناءً على استمرار تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك غدا الخميس 12 ديسمبر في الفترة من 3 إلى 9 صباحًا.

وأهابت محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

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