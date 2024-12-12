أرقام من ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 (إنفوجراف)

بعد بيعها 50 فدانًا في الشيخ زايد بـ 2 مليار جنيه.. شقيقة عبد الناصر تثير الجدل.. نشطاء يشككون في قرابتها للرئيس الراحل.. وهذا سر عدم حضور الزعيم لحفل زفافها