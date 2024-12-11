خبير اقتصادي يكشف عوائد زيارة السيسي للدنمارك والنرويج

كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، عن العوائد الاقتصادية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدنمارك والنرويج، قائلا إن زيارة الرئيس للدنمارك انتهت بعقد شراكة استراتيجية بين البلدين، وهذه الشراكة لا تحدث إلا في ظل وجود توافق في الرؤى بين البلدين.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تعني أن مصر ستكون بوابة استثمار الدنمارك في الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط.

التطور التكنولوجي والاقتصادي في الدنمارك

وتابع "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن الدنمارك تتميز بالتطور الاقتصادي والتكنولوجي، خاصة في القطاع الصحي، فالدنمارك هي أكبر دولة في العالم تصنع الأنسولين، ونقل هذه الصناعة إلى مصر سيكون أمرًا مهمًا للغاية، خلاف أن الدنمارك تمتلك أكبر وأضخم شركة شحن في العالم.

ولفت إلى أن زيارة الدنمارك هي إحدى الزيارات الموفقة التي تُحسب لمصر، لأنها تعد أول زيارة لرئيس مصري وترتب عليها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

أكبر صندوق سيادي في العالم

ولفت إلي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ النرويج كانت مهمة للغاية، خاصة وأن النرويج تمتلك أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بقيمة 2 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق هو الأول على العالم من حيث الحجم.

الناتج القومي للنرويج في مقابل مصر

وأشار، إلى أن الناتج القومي للنرويج يُقدر بـ 440 مليار دولار، في حين أن عدد سكان هذه الدولة لا يزيد عن 6 ملايين نسمة، بينما الناتج القومي لمصر يُقدر بـ400 مليار، وعدد السكان يُقدر بـ110 ملايين نسمة.

ولفت إلى أن النرويج تُعد من أقوى وأكبر الدول في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تحدث مع رجال الأعمال الدنماركيين عن ضرورة الاستثمار في مصر، خاصة في مجال الهيدرجين الأخضر الذي تتمتع فيه مصر بموارد خاصة، بالإضافة إلى أن تكلفة اليد العاملة منخفضة في مصر بصورة كبيرة.

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