محمد طرزي يكشف عن مقولة لنجيب محفوظ تلخص قصة بطل "ميكروفون كاتم صوت"

عبر الكاتب اللبناني محمد طرزي عن سعادته لفوز روايته “ميكروفون كاتم صوت" بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2024، مشيرا إلى أنه كان من المصادفة أن تفوز الرواية بجائزة تحمل اسم أديب نوبل العالمي.

الكاتب اللبناني محمد طرزي

وقال “طرزي” خلال كلمته بحفل إعلان الفائزة بالجائزة: “مصادفة روائية ان تفوز الرواية بالجائزة حيث أن ما أثار فكرة الرواية في المقام الأول هو قول لأستاذنا قرأته عرضا في إحدى الصحف عندنا قال: (وطن المرء ليس مكان ولادته ولكن المكان الذي تنتهي فيه كل محاولاته للهروب).. هذا كان ايجاز بليغ لبطل الرواية (سلطان)".

جائزة نجيب محفوظ للأدب 2024

و تُعد جائزة نجيب محفوظ للأدب، والتي تأسست في عام ١٩٩٦، من أبرز الجوائز التي تُمنح لأفضل رواية معاصرة نُشرت باللغة العربية في العامين الماضيين.

وتشمل الجائزة مكافأة مالية قدرها ٥٠٠٠ دولار، إلى جانب درع تذكاري وترجمة إنجليزية للرواية الفائزة تُنشر تحت علامة "هوبو" التابعة لدار نشر الجامعة الأمريكية.

وتعد دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الناشر الرئيسي لطبعات نجيب محفوظ باللغة الإنجليزية لأكثر من ثلاثين عامًا، وهي مسؤولة أيضًا عن نشر حوالي ٦٠٠ طبعة بلغات أجنبية لأعمال الأديب الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام ١٩٨٨. ومع إصدار ما يصل إلى ٦٠ منشورًا جديدًا سنويًا وأكثر من ٨٠٠ عنوان مطبوع، تُعتبر دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الناشر الأكاديمي الرائد باللغة الإنجليزية في المنطقة.

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