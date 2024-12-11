الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

4 سلع تصدرها مصر إلى النرويج خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 (إنفوجراف)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صناعة الأغذية فواكه سجاد

الأكثر قراءة

أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد حكم حبس عمر زهران سنتين

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة

حرس الحدود يخطف فوزا من الإسماعيلي في كأس رابطة الأندية

ليس فقط الراتب الضخم، 4 أسباب دفعت جوميز للرحيل عن الزمالك

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الحزن يسيطر على مران الزمالك بعد قرار جوميز بالرحيل (صور)

مجلس إدارة الزمالك يفاضل بين 3 مدربين أجانب لخلافة جوميز

منوعات

المزيد

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 11-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والمرجان والسبيط في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

4 سلع تصدرها مصر إلى النرويج خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفضيل الدنيا على الآخرة، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة القيامة

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

سبب التكبير عند الانتهاء من سورة الضحى وأسمائها وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية