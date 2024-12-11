الخميس 12 ديسمبر 2024
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اقتصاد

مرسيدس تحتل المركز الأول في مبيعات السيارات الكهربائية خلال نوفمبر

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

مبيعات السيارات الكهربائية، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع  المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات،  إجمالي أعداد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها في مصر لأول مرة خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت نحو  497 سيارة كهربائية. 

 

إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في نوفمبر

ووفق ما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، وجاء ترتيب السيارات الكهربائية المرخصة في مصر كالتالي: 
 

1- احتلت مرسيدس المركز الأول في مبيعات السيارات الكهربائية بعدد ترخيص  102 سيارة.
 

2- احتلت سيارات مرسيدس المركز الثاني فولكس فاجن  بعدد ترخيص ما يقرب 99 سيارة.
 

3- وفي المركز الثالث كانت سيارات بي واي دي  بعدد ترخيص 80 سيارة.
 

4- سيارات بي إم دبليو 50 سيارة.
 

5- سيارات نيسان بعدد ترخيص ما يقرب من  32 سيارة.
 

6-   وفي المركز السادس سيارات  MG بعد بيع مايقرب من  15 سيارة. 

 

ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية في أكتوبر الماضي بمصر

واوضحت الادارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، وكان عدد السيارات الكهربائية المرخصة جديدة في أكتوبر الماضي بمصر قد بلغ 626 سيارة وجاء الترتيب كالتالي: 
 

 السيارات الكهربائية المرخصة جديدة في أكتوبر الماضي بمصر  

1- سيارات بي واي دي 106 سيارات.
 

2- سيارات مرسيدس 105 سيارات.
 

3- سيارات فولكس فاجن 81 سيارة.
 

4- سيارات بي ام دبليو 68 سيارة.
 

5- سيارات شيفروليه سبارك 85 سيارة.
 

6- سيارات ام جي 4 بعدد 35 سيارة.
 

7-سيارات  نيسان اكس تريل 32 سيارة.
 

8- سيارات تسلا 17 سيارة.
 

9- سيارات  رولزرويس سبكتر سيارة واحدة.
 

مرسيدس تعيد تحديث الموديلات القديمة ومن بينها سيارات 300 SL

 تسعى مرسيدس لإعادة تحديث الموديلات القديمة ومن بينها سيارات 300 SL، التي تعتبر من أفضل السيارات التي  طرحتها مصانع ألمانيا في السبعينيات والثمانينيات، ولقيت إقبالًا كبيرًا من مستخدمي السيارات، ما جعلها تدرس قرار إعادة إنتاجها بتقنيات حديثة تلائم عصر التطوير.


تطوير جديدة في مصانع مرسيدس لإنتاج السيارات 

واستخدمت مصانع مرسيدس AMG GT، غطاء محرك طويل للغاية، مشابه لسيارة 300 SL، وسوف تنتج  15 سيارة تصل إلى الولايات المتحدة، فور الانتهاء من إنتاجها، وتحصل السيارات على مصابيح أمامية دائرية وشبكة معدلة وفتحات تهوية موسعة ومصابيح خلفية تم نقلها إلى مكان آخر وعجلات أحادية الكتلة تبدو وكأنها خرجت من سيارة مايباخ إس كلاس كابريوليه.

 

مصانع مرسيدس تستخدم محرك V8 مزدوج التربو سعة 4.0 لتر

ومن المقرر أن تستخدم مصانع مرسيدس محرك V8 مزدوج التربو سعة 4.0 لتر ينتج إما 456 وإما 550 حصانًا، وتنتقل القوة إلى العجلات الخلفية من خلال ناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات، ويبدو الجزء الداخلي قياسيًا في الغالب، ولكن لا توجد أي صور تفصيلية توضح ذلك.

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