السيسي يتوجه إلى مقر رئاسة الوزراء الأيرلندية للقاء سيمون هاريس

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الحكومة الأيرلندية للقاء رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس.

ويلتقي الرئيس السيسي مع رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيجينز اليوم الرئيس السيسي بمقر الرئاسة في دبلن حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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