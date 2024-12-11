29 لاعبا في قائمة منتخب قطر للمشاركة في خليجي 26

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن القائمة الأولية للمنتخب، استعدادا للمشاركة في كأس الخليج رقم 26 التي ستقام بالكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير المقبل.

قائمة منتخب قطر الأولية لخليجي 26

وضمت القائمة الأولية لمنتخب قطر 29 لاعبا هم:

صلاح زكريا ومحمد البكري ومروان شريف ومشعل برشم في حراسة المرمى، بالإضافة إلى أحمد الراوي وأحمد فتحي وأكرم عفيف وإبراهيم الحسن والمعز علي والهاشمي الحسين وبهاء الليثي وجاسم جابر وحازم أحمد ورابح بوصافي وراشد العبد الله وسلطان البريك وطارق سلمان وعاصم مادبو وعبد الله الأحرق وعبد الله يوسف وعبد الرحمن مصطفى ومحمد خالد ومحمد عياش ومحمد مونتاري ومصطفى طارق ونايف الحضرمي وهمام الأمين ولوكاس مينديز ويوسف عبد الرزاق.

إقالة ماركيز لوبيز من تدريب منتخب قطر وتعيين لويس جارسيا

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن اليوم الأربعاء، تعيين الإسباني لويس جارسيا مديرا فنيا للمنتخب الأول، خلفا لمواطنه بارتولومي ماركيز لوبيز الذي أعفي من منصبه.

وذكر الاتحاد القطري في بيان أنه تم الاتفاق على تكليف جارسيا بقيادة العنابي في بطولة خليجي 26 في الكويت.

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