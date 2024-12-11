ريال مدريد مهدد بفقدان مبابي في نهائي كأس إنتركونتيننتال

كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات إصابة كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، والتي تعرَّض لها في مواجهة أتالانتا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

واضطر مبابي لمغادرة ملعب مباراة أتالانتا قبل نهاية الشوط الأول في المباراة التي فاز بها ريال مدريد بنتيجة "3-2" لشعوره بإصابة في قدمه.

مبابي مهدد بالغياب عن نهائي إنتركونتيننتال

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن "مبابي سيخضع لفحوصات، يوم الخميس، لتحديد درجة إصابته في الجزء الخلفي من عضلة الفخذ اليسرى، حيث ستجعله الإصابة بنسبة كبيرة خارج حسابات مباراة السبت ضد رايو فاليكانو في الجولة الـ17 للدوري الإسباني، مع وجود شكوك كبيرة حول مشاركته في نهائي بطولة إنتركونتيننتال يوم الـ18 من ديسمبر الجاري في الدوحة".

ويلتقي ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال مع الفائز من مباراة الأهلي المصري وخصمه المتأهل من مباراة بوتافوجو وباتشوكا، في ديربي الأمريكتين الذي سيقام مساء اليوم الأربعاء.

وكان تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، طمأن الجمهور عقب مباراة الأمس بشأن إصابة مبابي، حيث قال في تصريحات إعلامية، إن "مبابي يشعر بشد طفيف في العضلة، لكن لا أعتقد أن هناك شيئًا خطيرًا، توقف في اللحظة المناسبة، ربما نفقده في نهاية الأسبوع، لكني أعتقد أنه سيكون جاهزًا بعدها".

يذكر أن مبابي عانى من إصابة مشابهة في أواخر شهر سبتمبر الماضي، والتي تسببت آنذاك في غيابه عن مباراة الديربي المدريدي أمام أتلتيكو مدريد.

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