عرض فيلم العنكبوت على منصة Watch it بدءًا من الغد

تعرض منصة Watch it ابتداءً من غد الخميس ١٢ ديسمبر فيلم العنكبوت الذي يجمع عدد من أبرز نجوم الفن في مصر.

وروجت منصة Watch it للفيلم من خلال حسابها على تطبيق انستجرام حيث نشر حساب المنصة فيديو ترويجي للفيلم مرفقا بتعليق: “لو بتحب الأكشن والإثارة يبقى فيلم العنكبوت.. فيلم العنكبوت يعرض ابتداءً من ١٢ ديسمبر على Watch it”.

أبطال فيلم العنكبوت

فيلم العنكبوت من بطولة أحمد السقا ومنى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اكشن مثير، وتم عرضه في 2 مايو عام 2022، في موسم عيد الفطر، حيث نجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 36 مليونا و310 آلاف جنيه.

وعرض فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا في السينمات في السينمات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة وأوروبا، وذلك بعدما عرض في دور العرض المصرية وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات.

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