الصناعات الغذائية تلتقي وفد دائرة دبي للاقتصاد والسياحة لبحث مجالات التعاون المشترك

التقى وفد من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وفدا إماراتيا من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وممثلي كبرى الشركات الإماراتية المشاركة في جناح دولة الإمارات بالمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات فوود افريكا 2024.

ضم اللقاء من الجانب المصري، نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس الإدارة، المهندس أحمد الفندي والمهندس أحمد العيوطي ومحمد باشنفر أعضاء مجلس إدارة الغرفة والدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة ومديري الإدارات الفنية.

ومن الجانب الإماراتي، سامي النقبي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد المرزوقي مدير إدارة الصناعة وتنمية الصادرات بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وعمر محمد الغفلي مدير المعارض بدائرة الاقتصاد والسياحة وعدد من ممثلي الشركات الإماراتية.

وتناول الجانبان مجالات وفرص الاستثمار والتجارة بين مصر والإمارات في مجالات التصنيع الغذائي والزراعي المختلفة.

وأكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لـغرفة الصناعات الغذائية، أن هذا اللقاء يأتي من منطلق حرص مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي علي تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات والجهات الداعمة لنمو وتطوير قطاع الصناعات الغذائية في مصر وبحث فرص تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات المباشرة.

وقالت: "الغرفة ترحب بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي للصناعة والسياحة في دراسة وتحديد قائمة بأهم المجالات الواعدة في التعاون المصري الإماراتي في قطاع الصناعات الغذائية حيث يمثل أهم القطاعات التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي القومي العربي وفي زيادة الصادرات".

غرفة الصناعات الغذائية هي ممثل القطاع الخاص الرسمي لنحو 27 ألف منشأة صناعية

وأوضح محمد باشنفر عضو مجلس إدارة الغرفة، أن غرفة الصناعات الغذائية هي ممثل القطاع الخاص الرسمي لنحو 27 ألف منشأة صناعية مقسمة إلى 9 شعب تضم كافة مجالات التصنيع الغذائي والزراعي في مصر، مشيرًا إلى أن الغرفة ترحب بالاستثمار الإماراتية وبتقديم الدعم اللازم والمعلومات لتوطين الصناعات المشتركة في البلدين.

وقال إنه يمكن للغرفة وإمارة دبي للاقتصاد والسياحة توقيع بروتوكول تعاون وتحديد قائمة بالمصانع الراغبة في التواجد في الإمارات وكذلك الإماراتية التي ترغب في الاستثمار في مصر والدخول في شراكات ثنائية.

ضرورة تشجيع استخدام الخامات ومستلزمات الإنتاج فى البلدين

أشار المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة الغرفة، الي ضرورة تشجيع استخدام الخامات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية في البلدين في مجالات التصنيع الغذائي، حيث تعد من أكثر محفزات الاستثمار والاستدامة في الإنتاج والوصول إلى مختلف الأسواق التصديرية.

أهمية الاستثمار المشترك بين مصر والإمارات من أجل التصدير

ولفت المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أهمية الاستثمار المشترك بين مصر والإمارات من أجل التصدير حيث يمثل فرص كبيرة للقطاع الخاص في كلا الجانبين في قطاع الصناعات الغذائية

وأوضح أن مصر يتوفر بها بيئة عمل ومناخ استثماري محفز لقطاع الصناعة من حيث تكلفة الاستثمار والإنتاج والأيدي العاملة وأكبر سوق استهلاكي وغيرها فيما يمكن للصادرات الغذائية عبر الإمارات النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال خطوط الطيران والموانئ والخدمات اللوجستية المتطورة.

تعزيز نمو الاستثمارات الإماراتية في مصر سنويًا

من جانبه أشار محمد المرزوقي مدير إدارة الصناعة وتنمية الصادرات في دائرة دبي للاقتصاد والسياحة، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات بتعزيز نمو الاستثمارات الإماراتية في مصر سنويًا، كذلك تقديم كافة الدعم للاستثمارات المصرية في دبي خاصةً في الصناعات التي تستهدفها الدولة وعلى رأسها تكنولوجيا الصناعات الغذائية والزراعة، موضحا أن مصر ثالث أكبر مستثمر في إمارة دبي بعد الهند وباكستان.

كما أشار سامي النقبي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة إلى تطوير بيئة العمل داخل الامارات وتقديم الحكومة محفزات وتسهيلات ضخمة لجذب المستثمرين منها الإعفاء الضريبي والجمركي وفي الكهرباء والمياه والطاقة وغيرها بجانب تطور البنية التحتية الصناعية وفي النقل واللوجستيات والاتفاقيات الدولية.

وأكد اسامي النقبي أن هناك أوجها عديدة لتحقيق التكامل الإماراتي المصري في الصناعة والتجارة حيث يمكن للقطاع الخاص في البلدين استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في توطين بعض الصناعات وتبادل الخبرات والتكنلوجيا وزيادة الصادرات من خلال الاستفادة من شبكة الخطوط اللوجستية المتطورة وموانئ دبي العالمية والطيران الإماراتي بجانب خطوط السكك الحديدية ومن الخط البري الذي يربط الإمارات بدول الخليج وأيضا ميناء جبل على في التواجد في أهم الأسواق حول العالم ومنها افريقيا وآسيا وأوروبا.

وأشار عمر الغفلي مدير المعارض في دائرة الاقتصاد والسياحة إلى أن إمارة دبي وخاصة الدائرة للاقتصاد والسياحة تولي اهتماما بالغا بجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة خاصة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي إلى جانب قطاعات أخرى تتعلق بالطاقة الخضراء والأدوية، مؤكدا أن اتفاقيات الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم تعد من أكبر المحفزات الاستثمارات المصرية.

وتم التأكيد على أن إمارة دبي للاقتصاد والسياحة تحرص دائما علي المشاركة في معرض فوود افريكا من خلال جناح خاص للشركات الإماراتية والذي يشهد زيادة كبيرة في أعداد المشاركين حيث بلغت 24 شركة مشاركة.

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