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أخبار مصر

وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود «قاهر- 3» شرق القناة

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ( قاهر- 3)  لعدد من وحدات قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيش الثالث الميدانى وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة، والذى يأتى  فى إطار خطة التدريب القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

توحيد الجهود والتدريب الجيد والواقعى 

وألقى اللواء شريف العرايشى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة أكد خلالها حرص رجال قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والقوات المشاركة بالمشروع على توحيد الجهود والتدريب الجيد والواقعى والإستغلال الأمثل للأسلحة والمعدات للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية.

ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع

واستمع القائد العام للقوات المسلحة لعرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لأوضاع القوات المنفذة، كما تم تنفيذ عددًا من الأنشطة التدريبية المخططة التى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد القتالى العالى لكافة العناصر.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على العناصر المشاركة بالمشروع للوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية لكافة العناصر المتمركزة شرق القناة والاطمئنان على جاهزيتهم ومدى تفهمهم للمهام المكلفين بها.

الاهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله

ونقل الفريق أول عبدالمجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات المشاركة بالمشروع، مؤكدًا على ضرورة الإهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله لامتلاك القدرة لتظل القوات المسلحة هي الملاذ الآمن لحماية أمن مصر القومى، مشيرًا إلى أهمية التواصل والتلاحم بين القادة والضباط وضباط الصف والجنود فى ظل الاحترام المتبادل الذى يمثل المبادئ الراسخة داخل القوات المسلحة، وأشاد بالأداء المتميز الذى وصلت إليه العناصر المنفذة للمشروع.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن رجال القوات المسلحة هم نبت من هذه الأرض يعملون على قلب راجل واحد للذود عن تراب مصر المقدس بأرواحهم ودمائهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات فى ظل ما يموج به العالم من متغيرات متسارعة تتطلب اليقظة الدائمة للدفاع عن حدود الوطن.

وحضر المشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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