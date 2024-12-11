الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

محلية النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فيتو

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

موافقة اللجنة من حيث المبدأ 


وكانت اللجنة قد وافقت أمس الثلاثاء في اجتماعها علي مشروع القانون من حيث المبدأ بحضور الحكومة وممثلي الوزارات.

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقنين وضع اليد 


وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.

مجلس الشيوخ يوافق علي مشروع القانون 

 

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في  أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.

تفاصيل مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

ويتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، تنظم  ضوابط تقنين وضع اليد، والتي يقضي التشريع بإنشائها في كل المحافظات، والتي تتولى تلقي الطلبات وفحصها.

ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لمشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، خلال شهر من التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة 6 أشهر في تلقي طلبات تقنين وضع اليد، مع جواز مدها لفترة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة إجراءات التصرف في أملاك الدولة التصرف في أملاك الدولة النائب احمد السجيني أملاك الدولة الخاصة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع القانون لجنة الإدارة المحلية

مواد متعلقة

محلية النواب تواصل اليوم مناقشة قانون تقنين وضع اليد

محلية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون تقنين وضع اليد

بعد موافقة الشيوخ، محلية النواب تناقش مشروع قانون تقنين وضع اليد

محلية النواب تناقش أثر تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات

الأكثر قراءة

الفتح السعودي يرسل للزمالك قيمة الشرط الجزائي بعقد جوميز

تعرف على المدرب الأقرب لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز

وزير العمل يُعلن عن وظائف جديدة في السعودية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

وجَّه رسالة قوية لنتنياهو، توفيق عكاشة يكشف مصير سوريا ومخطط إسرائيل القادم بدولة عربية

رد صادم من جوميز على محاولات الزمالك واقتراح جديد بشأن أحمد مجدي

جوميز يغادر مقر الزمالك بعد توديع اللاعبين

1628 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في الصاغة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب

عرض أفلام شادي عبد السلام بسينما متحف الحضارة اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 في الأسواق

وزير العمل يُعلن عن وظائف جديدة في السعودية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 11-12-2024

30 جنيها سعر السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علينا ألا نبرر أخطاءنا، علي جمعة: إصلاح النفس أولى من الانغماس في أمر العامة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (1 – 3)

تفسير رؤية السفر للخارج في المنام وعلاقتها بقدوم الخير قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية