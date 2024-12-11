الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

معرض "آدم حنين... سنوات باريس" في مكتبة الإسكندرية

معرض آدم حنين سنوات
معرض آدم حنين سنوات باريس، فيتو

تفتتح مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، معرض "آدم حنين، سنوات باريس" في تمام الثالثة مساء الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في قاعة المعارض الغربية بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

معرض آدم حنين سنوات باريس 

إن المجموعة المختارة في هذا العرض هي نماذج من أعمال الفنان المبدع آدم حنين، التي نفذها أو بلور فكرتها خلال فترة إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من سنة 1971 إلى 1996.

وتأتي أهمية هذه المجموعة، أن معظم عناصرها لم تُعرض من قبل، وتمثل لنا نافذة على فن آدم حنين بالغ التنوع في بساطة غنية. يحتوي المعرض على حوالي 48 عملا نحتيا و82 عملا تصويريا.

ومن خلال هذا المعرض، تشارك مكتبة الإسكندرية مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، في الاحتفال بمرور 10 سنوات على افتتاح متحف آدم حنين في الحرَّانية بالجيزة.

ويستمر المعرض حتى يوم السبت 11 يناير 2025، ويفتح أبوابه للجمهور يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء (ما عدا الجمعة).

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