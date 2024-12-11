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ثقافة وفنون

"الحريفة 2" يتخطى إيرادات 40 مليون جنيه في أول أسبوع عرض بسينمات مصر

الحريفة، فيتو
الحريفة، فيتو

اقتنص  فيلم الحريفة 2  الذي يترأس بطولته كوكبة من الشباب، إجمالى إيرادات ضخم بأول أسبوع عرض له بدور العرض السينمائى المصري. 

إيرادات فيلم الحريفة  

وجنى خلال ٧ أيام عرض بمصر 40 مليونا و750 ألف جنيه متصدرا البوكس أوفيس المصري بفارق كبير عن منافسيه.

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

أبطال فيلم الحريفة 2 

وفيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

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