لويس جارسيا يتولى تدريب منتخب قطر خلفا لـ ماركيز لوبيز

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن رحيل الإسباني ماركيز لوبيز عن تدريب منتخب قطر، وذلك بعد نحو عامٍ من وصول صاحب الـ62 عامًا للإشراف على العارضة الفنية لـ"العنابي".

بيان الاتحاد القطري بشأن رحيل ماركيز لوبيز

وكتب الاتحاد القطري، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كل الشكر والتقدير للمدرب ماركيز لوبيز على الجهود الكبيرة والإنجازات التي حققها خلال فترة إشرافه على تدريب منتخبنا الوطني". وأضاف البيان في رسالة إلى التقني الإسباني: "كل التوفيق لك في مسيرتك القادمة".

وقاد لوبيز منتخب قطر للتتويج بلقب كأس آسيا 2023 خلال شهر فبراير الماضي، لكن الفريق عانى بصورة واضحة في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحقق العنابي فوزين فقط، مقابل تعادل واحد و3 خسائر، في الجولات الست الأولى من التصفيات المونديالية، ليحتل الفريق المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، مُتخلفًا بـ9 نقاط كاملة عن إيران المتصدرة.

لويس جارسيا مديرا فنيا جديدا لمنتخب قطر

وبعيد إعلان رحيل لوبيز، كشف الاتحاد القطري رسميًا عن تعيين الإسباني لويس جارسيا مدربًا جديدًا لمنتخب قطر، علمًا أن جارسيا كان موجودًا ضمن الجهاز الفني المساعد للوبيز خلال المرحلة الماضية.

وذكر الاتحاد القطري في بيان رسمي آخر: "تم الاتفاق على تكليف الإسباني لويس جارسيا مدربًا جديدًا لمنتخبنا الوطني، لقيادة العنابي في خليجي 26 في دولة الكويت".

وأضاف البيان: "يعتبر لويس جارسيا مدربًا سابقًا لإسبانيول، ومساعدًا للسيد ماركيز لوبيز خلاله توليه مسؤولية تدريب العنابي في الفترة الماضية".

وتابع البيان: "أعرب لويس غارسيا عن امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم والمدرب لوبيز على إتاحة الفرصة له لقيادة المنتخب الوطني الأول في خليجي 26، التي تنطلق بتاريخ 21 ديسمبر في دولة الكويت". وبالإضافة إلى ذلك، أشاد جارسيا بالأثر الإيجابي الذي تركه لوبيز خلال فترة قيادته لمنتخب قطر.

مسيرة ماركيز لوبيز في تدريب قطر

وصل لوبيز إلى تدريب منتخب قطر في 6 ديسمبر الماضي، من أجل خلافة البرتغالي كارلوس كيروش في منصب المدير الفني لـ"العنابي".

وخاض لوبيز مباراته الرسمية الأولى مدربًا لمنتخب قطر، في افتتاح نهائيات كأس آسيا 2023؛ حيث تمكن من قيادة "الأدعم" لتحقيق فوز عريض (3-0) على لبنان، قبل أن ينجح في التتويج مع الفريق باللقب القاري يوم 10 فبراير.

بعد ذلك، استكمل المنتخب القطري منافسات الدور الثاني من تصفيات آسيا المزدوجة، وقد نجح في تصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة من 6 مباريات (5 انتصارات وتعادل واحد).

بذلك، ضمن منتخب قطر تأهله إلى نهائيات كأس آسيا 2027، والدور الثالث من تصفيات آسيا المونديالية. وكما أوضحنا ذكرًا، أخفقت كتيبة لوبيز في تحقيق النتائج المأمولة منها بالجولات الست الأولى من تصفيات كأس العالم.

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ومُني منتخب قطر بخسارة ثقيلة (0-5) أمام الإمارات، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى بتصفيات المونديال، وقد كانت هذه المباراة الأخيرة للوبيز على رأس الجهاز الفني لبطل آسيا.

وإجمالًا، خاض ماركيز لوبيز 17 مباراة "مديرًا فنيًا لمنتخب قطر الأول"، مُحققًا 12 فوزًا مقابل تعادلَين و3 خسائر، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

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