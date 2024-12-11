وزير الإنتاج الحربي في جولة داخل شركة شبرا للصناعات الهندسية (صور)

واصل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي جولاته الميدانية داخل شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة لها؛ للتأكد من انتظام سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع و جودتهاو موقف المشروعات الجاري تنفيذها، حيث قام بجولة تفقدية لشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، مؤكدا حرصه على إجراء الزيارات المخططة والمفاجئة للشركات والوحدات التابعة.

الموقف التنفيذي للمشروعات

واستهل الوزير "محمد صلاح" الجولة التفقدية بالاستماع لعرض تفصيلي من المهندس طارق بخيت رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها، وخلال العرض شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة، كما تم استعراض خطط التسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج و المؤشرات الخاصة بالأداء وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج و البناء والتنمية و لا مجال للتهاون.

وخلال العرض أثنى الوزير على الدور الهام الذى تقوم به الشركة ( مصنع 27 الحربى ) للمساهمة فى تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من منتجات حربية وكذلك إستغلال فائض الطاقات لتصنيع منتجات مدنية تلبى إحتياجات المواطنين، حيث تعد شركة شبرا للصناعات الهندسية أحد أعرق الشركات التابعة للوزارة والتى تم افتتاحها عام 1954 وتم بداخلها إنتاج أول منتج حربي مصري بنسبة 100 % وذلك من خلال إنتاج أول طلقة ذخيرة ۹ مم يوم ۲۳ أكتوبر 1954 وأُتخد هذا اليوم عيدًا للإنتاج الحربي منذ ذلك الوقت.

متطلبات القطاع المدني

كما تقوم شركة شبرا للصناعات الهندسية بالمساهمة في تلبية متطلبات القطاع المدني من (محركات القوى الكهربائية بمختلف القدرات – المحركات الكسرية – المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها – الشفاطات الكهربائية للمصانع والورش – لوحات توزيع الكهرباء) ، ويشارك المصنع أيضًا في تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربي.

وعقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بتفقد عدد من خطوط الإنتاج بالشركة منها خط إنتاج المحركات الكهربائية، كما قام بالمرور على خطوط الإنتاج الحديثة التي تم تجهيزها لبداية الإنتاج اعتبارا من العام القادم، و حث العاملين بشركة الإنتاج الحربي لمشروعات للانتهاء من تجهيز الهناجر في التوقيتات المخططة، وخلال الجولة قام بالمرور على مختلف المخازن الموجودة بالشركة ومراجعة العملية التخزينية للتأكيد على قيام العاملين بتنفيذ إجراءات الجرد الشهرية والسنوية مع التأكيد على نظافة وترتيب الوحدات والخلايا التخزينية.

وأثناء التفقد حرص الوزير " محمد صلاح " على الحديث مع العاملين عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية والتزامهم، مؤكدًا أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار التى من شأنها تطوير العملية الإنتاجية؛ لأن الابتكار هو مفتاح المستقبل الصناعي.

إجراءات السلامة والصحة المهنية

وتابع الوزير خلال جولته التفقدية لخطوط الإنتاج مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية.



ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس إميل إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة.

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