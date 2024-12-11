الإحصاء: 3.46 مليار دولار صادرات مصر خلال سبتمبر بنسبة ارتفاع 10.2%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأربعاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2024 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـي الميــزان التجــاري 4.40 مليــار دولار خـــلال شهر سبتمبر 2024 مقابل 3.58 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 22.8 ٪.

• ومن أهم المؤشرات ما يلى:

الصــــادرات

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 10.2٪ حيـث بلغـت 3.46 مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2024 مقابــل 3.14 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلـى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:

(منتجات البترول بنسبة 146.5٪، ملابس جاهزة بنسبـة 28.7%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 42.1٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 11.1 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (البترول الخام بنسبة 66.0%، اسمدة بنسبة 40.2%، فواكه طازجة بنسبة 8.8 %، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 14.0٪).



• الــــــواردات

ارتفعــت قيمــة الــواردات بنسبـة 16.9٪ حيــث بلغــت7.86 مليــار دولار خـــلال شهــر سبتمبر 2024 مقابــــل 6.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

( منتجات البترول بنسبــة 33.9%، الغاز الطبيعى بنسبة 138.6 % ، لدائن بأشكالها الاولية بنسبــة 20.1%، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 1.7%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( قمح بنسبة 22.3%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 19.1%، سيارات ركوب بنسبة 25.2٪، ذرة بنسبة 25.9 %).

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