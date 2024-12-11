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جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة بيطرية وزراعية بقرية أبو شوشة في قنا

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة بيطرية،فيتو

نظمت جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا، قافلة بيطرية وزراعية بقرية أبو شوشة بابوتشت ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن القافلة الطبية البيطرية قامت بالكشف والعلاج لعدد 252 حالة من المواشي والحيوانات والأبقار والجاموس والأغنام والدواجن.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن القافلة الزراعية تضمنت ندوة توعوية زراعية لمواطني ومزارعى القرية ومناقشة أهم المشكلات التي تعترض المزارعين وكيفية الحلول السليمة للوصول لمعدل مرضى لجودة المحاصيل الزراعية وكيفية رفع إنتاجية محصول قصب السكر والبنجر والطرق الحديثة في الزراعة.

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ابوتشت الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي قنا قرية ابوشوشة محافظة قنا محصول قصب السكر

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