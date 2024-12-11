منتخب سيدات الإسكواش يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للفرق

الإسكواش، تأهل المنتخب الوطني لسيدات الإسكواش، إلى ربع نهائي بطولة العالم للفرق المقامة حاليا في هونج كونج بمشاركة عدد كبير من المنتخبات القوية.

ووصل المنتخب الوطني إلى الدور ربع النهائي، بعد أن جنبته القرعة خوض منافسات دور الـ16 من البطولة.

وخاض المنتخب الوطني مباراتين في دور المجموعات، الأولى أمام منتخب اليابان وفاز بها الفراعنة بنتيجة (3-0)، قبل الفوز في المواجهة الثانية أمام منتخب إسبانيا بنفس النتيجة، ليتصدر ترتيب مجموعته.

ويضم منتخب السيدات اللاعبات، نور الشربيني وهانيا الحمامي وأمينة عرفي وروان العربي.

منتخب الرجال يواجه كندا في ثمن نهائي بطولة العالم

وعلى الجانب الآخر، يخوض المنتخب الوطني للإسكواش رجال، مواجهة قوية اليوم الأربعاء أمام منتخب كندا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة العالم للفرق المقامة حاليا في هونج كونج بمشاركة عدد كبير من المنتخبات القوية.

وتأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 بعد تصدر ترتيب مجموعته في بطولة العالم، بالعلامة الكاملة، بعد الفوز في جميع مبارياته.

وخاض المنتخب الوطني مباراتين في دور المجموعات، الأولى أمام منتخب إسبانيا وفاز بها منتخبنا بنتيجة (3-0)، قبل الفوز في المواجهة الثانية أمام منتخب اليابان بنفس النتيجة.

ويضم المنتخب الوطني رجال كل من: علي فرج ومصطفى عسل ومازن هشام وكريم عبد الجواد.

نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمي للإسكواش

وعلى جانب آخر، نجحت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر للإسكواش في إنهاء سيطرة زميلتها نور الشربيني على صدارة التصنيف العالمي، والتي امتدت لأسابيع طويلة.

وتصدرت نوران جوهر التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش بعد حصد لقب بطولة هونج كونج المفتوحة، فيما تراجعت نور الشربيني للمركز الثاني.

وشهدت قائمة أفضل 10 لاعبات وجود 5 مصريات وترتيبهن كالتالي:

1- نوران جوهر

2- نور الشربيني

3- هانيا الحمامي

7- روان العربي

8- أمينة عرفي

تصنيف لاعبات الإسكواش

وحصدت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر للإسكواش لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش بعد الفوز على زميلتها نور الشربيني في المباراة النهائية.

وفازت نوران جوهر على زميلتها نور الشربيني بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية.

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