الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أوكا يغازل مي كساب أثناء تصوير أحد أعماله الفنية (فيديو)

أوكا ومي كساب، فيتو
أوكا ومي كساب، فيتو

حرص مطرب المهرجانات أوكا، علي مداعبة زوجته الفنانة مي كساب، أثناء تصوير أحد أعماله الفنية، التي تواجدت فيه برفقته.

 

ونشر أوكا عبر حسابه على موقع الصور الشهير إنستجرام، فيديو أثناء مغازلته لها بأغنية “حبايبي”، وهو ما جعلها تتفاعل معه بالغناء على طريقته التي اشتهر بها.

 

علي الجانب الاخر أكدت الفنانة مي كساب أنها لن تكون موجودة ضمن أبطال الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، الذي يتم التحضير له حاليًا للعرض في شهر رمضان المقبل، وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، إلا أن مي قررت عدم المشاركة في الجزء الثاني دون إبداء أي أسباب.

 

مسلسل العتاولة 2

وذهب البعض إلى أن سبب اعتذار مي كساب عن المشاركة في الجزء الثاني هو الخلافات التي نشبت بينها وبين بعض أفراد فريق العمل، وهذا ما نفته مي مؤكدة أنها على علاقة جيدة بكل أبطال العمل وأن اعتذارها جاء بعد أن اتفقت مع الشركة المنتجة للمسلسل، وكذلك المخرج أحمد خالد موسى.

 

وكشف مصدر مقرب من مي كساب لـ"فيتو"، أن مي تحاول الحديث بشكل دبلوماسي عن المسلسل وعلاقتها بأبطاله، بالرغم أنه كانت هناك أزمات بينها وبين بعض الأفراد داخل المسلسل، وهذا ما تسبب في رفضها المشاركة في الجزء الجديد من العمل. 

وأضاف المصدر أنه ليس من المنطقى أن يتخلى أي نجم عن مسلسل حقق خلاله نجاحًا كبيرًا في جزئه الأول، دون أية أسباب واضحة، وأنه لمجرد عدم رغبته في المشاركة بالجزء الثاني، لذلك فإن مي كساب كان لديها رغبة في المشاركة بالجزء الجديد من مسلسل “العتاولة”، لكنها قرر الاعتذار بسبب المشكلات. 

 

أبطال مسلسل العتاولة

ومسلسل "العتاولة" من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة مي كساب المهرجانات مطرب المهرجانات أوكا مطرب المهرجانات مهرجان مهرجانات

مواد متعلقة

مصر ولادة، مي كساب تشيد بمسلسل ساعته وتاريخه وبمخرج العمل

محمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته فريدة ويغني مع أوكا (صور)

الأكثر قراءة

طلع مصري ومش عالم كيمياء، أول ظهور لـ حمدى إسماعيل بعد مزاعم اغتياله في دمشق (فيديو)

قرار نهائي، تطورات جديدة في رحيل جوميز عن الزمالك

وداعا لحمل الفيزا، اليوم إطلاق خدمة آبل باي للدفع رسميا في مصر بمشاركة 3 بنوك

نجم الزمالك يهاجم جوميز بعد رحيله المفاجئ ويرشح هذا المدرب لخلافته

قضي الأمر، رحيل جوميز عن الزمالك والإعلان الرسمي اليوم ومفاجأة بشأن أحمد مجدي

مصطفى الفقي يكشف سر السقوط السريع لبشار الأسد وورطة الجولاني المقبلة

الخارجية الروسية تكشف طريقة نقل الأسد من دمشق إلى موسكو

ميدو يعلن رفضه تدريب الزمالك بعد جوميز ويرشح الأنسب (فيديو)

منوعات

المزيد

هجوم على مايويذر جونيور بأحد متاجر لندن بسبب دعمه لإسرائيل (فيديو)

دراسة تتحدث عن كيفية مساهمة "عقلية النمو" في النجاح الشخصي

رائد فضاء يلتقط صورة مذهلة من المدار لأقرب جيران مجرة درب التبانة

اكتشافات المقابر القديمة بالقرم تسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع التضخم.. نسب الزيادة في أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية