أستون فيلا يحقق فوزا مثيرا على لايبزيج 3-2 في دوري أبطال أوروبا

انتزع فريق أستون فيلا الإنجليزي فوزًا مثيرًا على لايبزيج الألماني، بنتيجة 3 /2، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة لايبزيج وأستون فيلا وترتيب الفريقين

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم جون ماكجين بهدف لأستون فيلا في الدقيقة الثالثة، ثم تعادل لويس أوبيندا لأصحاب الأرض في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني سجل جون دوران الهدف الثاني لأستون فيلا، وبعدها بعشر دقائق رد كريستوف بومجارتنر بهدف التعادل للايبزيج.

وتمكن روس باركلي من تسجيل هدف الفوز الثمين للفريق الإنجليزي قبل خمس دقائق من النهاية.

بهذا الفوز سجل أستون فيلا انتصاره الرابع مقابل تعادل وهزيمة، فيما خسر لايبزيج للمرة السادسة على التوالي.

وارتقى أستون فيلا للمركز الثالث رافعًا رصيده إلى 13 نقطة، وظل لايبزيج بدون رصيد في قاع الترتيب.

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