الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أستون فيلا يحقق فوزا مثيرا على لايبزيج 3-2 في دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا ولايبزيج،
أستون فيلا ولايبزيج، فيتو

انتزع فريق أستون فيلا الإنجليزي فوزًا مثيرًا على لايبزيج الألماني، بنتيجة 3 /2، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

أهداف مباراة لايبزيج وأستون فيلا وترتيب الفريقين

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم جون ماكجين بهدف لأستون فيلا في الدقيقة الثالثة، ثم تعادل لويس أوبيندا لأصحاب الأرض في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني سجل جون دوران الهدف الثاني لأستون فيلا، وبعدها بعشر دقائق رد كريستوف بومجارتنر بهدف التعادل للايبزيج.

وتمكن روس باركلي من تسجيل هدف الفوز الثمين للفريق الإنجليزي قبل خمس دقائق من النهاية.

بهذا الفوز سجل أستون فيلا انتصاره الرابع مقابل تعادل وهزيمة، فيما خسر لايبزيج للمرة السادسة على التوالي.

وارتقى أستون فيلا للمركز الثالث رافعًا رصيده إلى 13 نقطة، وظل لايبزيج بدون رصيد في قاع الترتيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أستون فيلا لايبزيج دوري ابطال اوروبا أستون فيلا الإنجليزى لايبزيج الالماني

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يكتسح شاختار بخماسية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، كلوب بروج يخطف فوزا ثمينا من سبورتنج لشبونة

دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يخطف فوزا مثيرا 3-2 على مضيفه أتالانتا

دوري أبطال أوروبا، أتالانتا يتعادل مع ريال مدريد بهدف في الشوط الأول (فيديو)

الأكثر قراءة

قرار نهائي، تطورات جديدة في رحيل جوميز عن الزمالك

ميدو يعلن رفضه تدريب الزمالك بعد جوميز ويرشح الأنسب (فيديو)

اخلعوا البزات العسكرية، تفاصيل اتفاق تركيا وروسيا وإيران على إسقاط بشار الأسد

الخارجية الروسية تكشف طريقة نقل الأسد من دمشق إلى موسكو

سنموت على أية حال، الحكاية الكاملة للمعارض مازن حمادة.. اختفى 4 سنوات وظهرت جثته المشوهة ضاحكة أمس.. كثرة دموعه أبكت العالم.. تعرض للتعذيب الوحشي وطلب الدعاء له

مصطفى الفقي يكشف سر السقوط السريع لبشار الأسد وورطة الجولاني المقبلة

قلق في الزمالك من رحيل أحمد مجدي رفقة جوميز

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (2 – 2)

منوعات

المزيد

دراسة تتحدث عن كيفية مساهمة "عقلية النمو" في النجاح الشخصي

رائد فضاء يلتقط صورة مذهلة من المدار لأقرب جيران مجرة درب التبانة

اكتشافات المقابر القديمة بالقرم تسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع التضخم.. نسب الزيادة في أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

أحمد كريمة: المرأة العاملة مطالبة بتعويض زوجها بجزء من راتبها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية