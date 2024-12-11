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رياضة

بايرن ميونخ يكتسح شاختار بخماسية في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 5-1 على ملعب "فيلتينس أرينا"، في الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25.

 

بايرن ميونخ الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني

أحرز خماسية بايرن ميونخ كونراد لايمر في الدقيقة 10 وتوماس مولر في الدقيقة 44 وأوليس في الدقيقة 69 وجمال موسيالا في الدقيقة 86 وميكايل أوليس في الدقيقة 92.

وأحرز هدف شاختار دونيتسك الأوكراني ألوكسندر في الدقيقة 4.

وبتلك النتيجة رفع البايرن رصيده إلى 12 نقطة ليرتقي إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد شاختار عند 4 نقاط في المركز 26.

 

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: بيريز

الدفاع: أوباميكانو، مين جاي، جويريرو، كيميتش

الوسط: جوريتزكا، لايمر، موسيالا

الهجوم: ساني، أوليسيه، مولر

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وري أبطال أوروبا بايرن ميونخ الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني بايرن ميونخ

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